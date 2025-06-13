Antalya'da arızalanan tekne falezlere sürüklendi

Antalya'da falezlere sürüklenen tekneyi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler kurtardı.

Olay, geçtiğimiz gün Düden Şelalesi açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir teknenin motor arızası nedeniyle falezlere doğru sürüklendiği ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, falezlere yaklaşmakta olan arızalı tekneyi tespit etti.

Tekne içerisinde bulunan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, Sahil Güvenlik botu tarafından tekne emniyetli bir şekilde halata alınarak Aksu Çayı'na çekildi.