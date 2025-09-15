Antalya'da asayiş olayları: 166 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda 368'i aranan kişi olmak üzere 1619 şüpheli yakalanırken bunlardan 166'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

6 İŞLETMEYE PARA CEZASI

Geçici konaklama yeri ve kiralık araç firması denetimlerinde de 6 işletmeye idari para cezası uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında yapılan çalışmada, 3 adli olayda 11 şüpheliye idari işlem yapıldı.

342 KİŞİYE PARA CEZASI

"Kabahatler Kanunu" kapsamında, 342 şüpheliye idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 35 silah, 418 fişek ile kartuş, 2 kesici alet ele geçirildi.