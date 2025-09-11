Antalya’da asayiş uygulamaları: Binlerce kişi sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında binlerce kişi ve araç sorgulandı.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında 7 bin 189 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 798 iş yeri, park ve bahçe, metruk bina, sahil ve otogar denetlendi. Uygulamalarda 971 araç kontrol edildi.

Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 12 iş yeri hakkında tutanak tutulurken, 8 araç sürücüsü ile 3 kişiye idari para cezası uygulandı.