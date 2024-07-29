Antalya'da avokado ağaçları yangında zarar gördü

Antalya’nın Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi’nde Ahmet Sağlam’a ait avokado bahçesinde çıkan yangında 30’a yakın avokado ağacı zarar gördü.

Antalya'da avokado ağaçları yangında zarar gördü

Yeşilöz Mahallesi Denizgüneyi mevkiinde bulunan bir avokado bahçesinde yangın çıktı. Çok sayıda avokado ağacını kül eden yangın havanın sıcak ve kuru olmasının yanı sıra rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Mahalle sakinleri bir taraftan kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, diğer taraftan yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 30’a yakın avokado ağacı ise zarar gördü.

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