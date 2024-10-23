Antalya'da avukat evinde ölü bulundu

Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı avukat Ali İhsan Öztürk, çilingir yardımıyla girilen evinde ölü bulundu.

Antalya'da avukat evinde ölü bulundu

'nın Muratpaşa ilçesindeki bir hukuk bürosunda avukatlık yapan ve bir süredir yalnız yaşayan Ali İhsan Öztürk'ü (45), sabahları iş yerine bıraktığı eski eşi aradı.

Öztürk'e ulaşamayan kadın, önce iş arkadaşlarını arayıp sordu. Öztürk'ün işe gitmediğini öğrenen kadın, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki evi kontrol etmesi için bir yakınını evine gönderdi.

Saat 10.00 sıralarında kapıyı çalan kişi, Öztürk’ün cevap vermemesi üzerine çilingir yardımıyla eve girdi.

Eve giren kişi, Öztürk'ü hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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