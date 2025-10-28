Antalya'da avukatın şüpheli ölümü

Antalya'da bir avukat, evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi.

Bakıcısıyla beraber yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan Avukat Enver Kaynak (72), yaklaşık bir saat dışarı çıktıktan sonra eve dönen bakıcısı tarafından yerde yüzüstü düşmüş şekilde bulundu.

Bakıcısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kaynak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AVUKATIN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Belediye tabibi ölümü şüpheli bulurken, olay yerine suç araştırma ve cinayet büro amirliği ekipleri de sevk edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Enver Kaynak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

BAKICININ İFADESİ ALINACAK

Kaynak'ın bakıcısı ise ifade vermek üzere polis ekipleriyle olay yerinden ayrıldı.