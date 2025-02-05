Antalya'da badem ağaçları erken çiçek açtı

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.



Yalancı bahara aldanan ağaçlardaki rengarenk görüntü, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekti.



Çiçeklenen ağaçlara bal arılarının akın ettiği gözlendi. Doğadaki kuş ve arı sesleri keyifli ortam oluştururken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.