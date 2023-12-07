Antalya'da bekçilerin hastaneye gitmeye ikna edemediği evsiz, ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde taksiciler kullanılmayan iş yerinin önünde hareketsiz yatan ve çevre esnafı tarafından tanınan evsiz kişinin üzerine soğuktan korumak için bez parçası örttü.



Bir süre sonra kişinin hareket etmediğini gören taksiciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi incelemesinde, evsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Durum polise bildirildi.



Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin cebindeki hastane barkodundan kimliği belirlenmeye çalışıldı. Ekipler, hayatını kaybeden kişinin Engin Ömürtay olduğu tespit etti.



Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ömürtay'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Ömürtay'ın gece saatlerinde kendini iyi hissetmediği, bekçiler tarafından hastaneye götürülme teklifini kabul etmediği öğrenildi.



''GÜN İÇİNDE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ''



Ömürtay'ın öldüğü yerin karşısında taksicilik yapan Ahmet Boz, ölü bulunan evsiz adam için dün gün içinde birkaç kez sağlık ekibi geldiğini ama adamın onlarla gitmek istemediğini söyledi.



Evsiz adamın yardımları kabul etmediğini belirten Boz, ''Saat 03.00-04.00'te biz nöbetteyken haline üzülen bir kadın, 'Yardım eder misiniz?' dedi. Biz de 'Gün içinde sağlık ekipleri geldi ama onlarla gitmiyor.' dedik. Buraya bekçi arkadaşları yönlendirdiler. Onlar da geldi, zorlayınca bulunduğu yerden kalkarak oturdu ama yine de gitmedi. Kendi rızası olmayınca da bekçiler bir şey yapamadı. Biz de sabah geldiğimizde ölü olduğunu gördük. Durumu polise bildirdik." ifadelerini kullandı.

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