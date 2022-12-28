Antalya'da belediye 'vasiyet' yalanıyla 600 bin lira dolandırıldı

Antalya'da klima bakım servisi sahibi olduğunu belirten bir kişi, belediye yetkililerine babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ücretsiz klima bakımı yapacağını belirterek, 8 spor tesisindeki 30 klimayı söküp götürdü. Bakım süresi sonunda telefonla aranan şüpheli, piyasa değeri 600 bin lira olan klimaları almadığını söyleyince, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'da belediye 'vasiyet' yalanıyla 600 bin lira dolandırıldı

'da bir kişi, 'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı.

7 Kasım'da Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuran Asım Ç., yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı.

Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı. Asım Ç., 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü.

Antalya'da belediye 'vasiyet' yalanıyla 600 bin lira dolandırıldı - 1

KLİMALARI ALDIĞINI REDDETTİ

Tutanakla teslim edilen klimaların 20 günlük tamir süresinin geçmesi üzerine belediye yetkilileri, Asım Ç.'yi telefonla aradı. Asım Ç.'nin parça bekledikleri için bakım süresinin uzadığını belirtmesi üzerine belediye yetkilileri 15 Aralık'ta yeniden aradı. Asım Ç. görüştüğü yetkiliye, belediyenin klimalarını aldığını inkar etti.

Antalya'da belediye 'vasiyet' yalanıyla 600 bin lira dolandırıldı - 2

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine Asım Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

MADDİ ZARAR YAKLAŞIK 600 BİN LİRA

Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından da personelin olayda ihmalinin bulunup, bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı. Klimaların maddi değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi.

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