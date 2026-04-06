Antalya'da belediyeye pompalı tüfekle saldırı
06.04.2026 08:51
Son Güncelleme: 06.04.2026 09:13
Belediye binasına ateş açıldı.
Serik Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı.
Sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.
GİRİŞ KAPISI VE CAMLAR KIRILDI
Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı. Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.