Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet suçlamasıyla operasyon: 17 kişi gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet suçlamasıyla yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet suçlamasıyla operasyon: 17 kişi gözaltında
İBB'ye yeni operasyon

İBB'ye yeni operasyon

Haberi Görüntüle

Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara rüşvet suçlaması yöneltildi.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da belediyeye yönelik ilk operasyon temmuz ayında yapılmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.

Böcek'e rüşvet suçlaması yöneltilmişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...