Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet suçlamasıyla operasyon: 17 kişi gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet suçlamasıyla yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlara rüşvet suçlaması yöneltildi.
BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
Antalya'da belediyeye yönelik ilk operasyon temmuz ayında yapılmıştı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.
Böcek'e rüşvet suçlaması yöneltilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Antalya
- Rüşvet
- Antalya Büyükşehir Belediyesi