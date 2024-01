Antalya'da berber fiyatlarına yüzde 80 zam: "Lüks" tarifede tıraş 1100 TL

Antalya'da yeni yılda tıraş ücretine yüzde 80 zam geldi.



Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni fiyatları kentteki 1750 üye iş yerine "Lüks", "A", "B" ve "C" olmak üzere 4 tarifeyle duyurdu.



Yeni fiyat listesine göre saç sakal kesimi, "Lüks" tarifedeki berberlerde 1100 lira, "A" tarifesinde 550 lira, "B" tarifesinde 480 lira ve "C" tarifesinde ise 400 lira oldu.



SOSYAL MEDYADA "ALTIN MAKAS" ELEŞTİRİSİ



Antalya'daki saç sakal kesim ücretine yapılan zam, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.



Sosyal medya paylaşımlarında tıraş ücretlerindeki pahalılığa, "Tıraşın lüksü nasıl oluyor", "Altın makasla mı kesiyorlar", "Tıraş sonu kafanı altın suyuna mı batırıyorlar", "Berber abiler saç sakalı benzinli odun motoruyla mı kesiyorsunuz", "Bir adet sıfır fazla eklenmiş sanırım", "Altın kaplama makasla tıraş olma keyfi için" yorumlarla vurgu yapıldı.



BERBERLERDE 4 FARKLI TARİFE



Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, 20 yılı aşkın süredir kentte 4 farklı tarifeyle fiyat listesi oluşturulup, üye iş yerleriyle paylaşıldığını anlattı.



Artan maliyet nedeniyle kesim ücretine artış yapıldığına değinen Uzun, "Lüks tarife, alışveriş merkezi ile oteller bölgesinde kullanılıyor. A sınıfı Lara bölgesi ile Konyaaltı ilçesinde, B sınıfı şehir merkezi, C sınıfı da Kepez ilçesi, Varsak bölgesi, Aksu ile Döşemealtı ilçesinde kullanılıyor. Tarifemizde geçen yıla göre yüzde 80 artış oldu. Malzeme fiyatları, kira ücretlerindeki artış, sosyal güvence ödemeleri nedeniyle mecburen fiyatları artırdık. Fiyat artışına esnafımızdan, 'Kafede 40 liraya çay içildiği dönemde, ayda bir kere tıraş olmak için bu fiyat ödenir' gibi olumlu tepkiler aldık. Vatandaşın farklı tepkileri de olacak ama çoğunlukla olumlu düşünceler alıyoruz." diye konuştu.