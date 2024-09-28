Antalya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zanlının bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Antalya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şüpheli P.D. (45), Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple, önce vale olarak çalışan Osman D'yi (36) ardından yolda yürüyen Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akten, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Osman D.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

9 SUÇTAN SABIKASI VARMIŞ

Kaçtıktan sonra olay yerine geldiği sırada polislerce yakalanan şüpheli P.D'nin, daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

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