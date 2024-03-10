Antalya'da bina altındaki pastanenin deposu alev alev yandı

Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir pastanenin deposunda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Dairelerin altında bulunan depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın sırasında yaralanma olmazken, depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında panikleyen daire sakinleri ise korkuyla kendilerini dışarı attı.
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