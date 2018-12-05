Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 tabanca ele geçirildi.

Evdeki S.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.