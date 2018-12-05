Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 tabanca ele geçirildi.
Evdeki S.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Antalya'da bir evde 10 tabanca ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evde ruhsatı olmayan 10 tabanca ele geçirildi.
Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.