Antalya'daki bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Antalya Muratpaşa'da bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu. Villanın kapısını kırarak içeri giren ekipler, 4 kişinin silahla vurulduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı - DHA 16.03.2021 - 00:02 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 01:09

Antalya'daki bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, villada incelemelerini sürdürüyor.

Ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini öldürdükten sonra yaşamına son vermiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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