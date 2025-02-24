Antalya'da bir işçi göçük altında kaldı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 32 yaşındaki işçi Eyüp T., kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kaldı. Sadece baş kısmı toprak üzerinde olan işçi, oksijen tüpüne bağlandı. İşçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık 1,5 saattir sürüyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 4 metre derinliğinde açılan kanalizasyon çukurundaki çalışmalar esnasında göçük oluştu.
İşçilerden Eyüp T. (32) göçük altında kaldı.
Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Sadece baş kısmı toprak üzerinde kalan işçi, sağlık ekiplerince oksijen tüpüne bağlandı.
Ekiplerin ve arkadaşlarının konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştığı işçi için yaklaşık 1,5 saattir kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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