Antalya'da bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti
Antalya'da denize kıyafetleriyle giren 55-60 yaşlarında, kimliği belirsiz erkek, hayatını kaybetti.
Antalya Konyaaltı Sahili kıyı bandında bir süre uyuyan, uyandıktan sonra kendi kendine konuşan kimliği belirsiz erkek, kıyafetleriyle denize girdi.
Denizde de kendi kendine konuşan kişinin yüzüstü hareketsiz şekilde olduğunu gören iki kişi, suya girerek onu kıyıya çıkardı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, 55-60 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsi ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
"DENİZDE SİYAH BİR ŞEY BELİRDİ"
Olayı gören sahildeki Sinan Bostancı, "Ben kıyıda güneşleniyordum. Denizde siyah bir şey belirdi. İki kişi 'Hareketsiz bir şey geçiyor' deyince balık ya da dalgıç sandık. Denizdekinin insan olduğunu gören iki kişi kıyıya çıkardı. Ağzından köpükler geliyordu. Zaten öldüğü anlaşılmıştı. Sağlık ekibi müdahale etti ancak kişi hayatını kaybetmişti." dedi.
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