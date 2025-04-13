Antalya'da bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti

Denizde de kendi kendine konuşan kişinin yüzüstü hareketsiz şekilde olduğunu gören iki kişi, suya girerek onu kıyıya çıkardı.

"DENİZDE SİYAH BİR ŞEY BELİRDİ"



Olayı gören sahildeki Sinan Bostancı, "Ben kıyıda güneşleniyordum. Denizde siyah bir şey belirdi. İki kişi 'Hareketsiz bir şey geçiyor' deyince balık ya da dalgıç sandık. Denizdekinin insan olduğunu gören iki kişi kıyıya çıkardı. Ağzından köpükler geliyordu. Zaten öldüğü anlaşılmıştı. Sağlık ekibi müdahale etti ancak kişi hayatını kaybetmişti." dedi.