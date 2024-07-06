Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi kaldığı pansiyonun önünde ölü bulundu

Kızılsaray Mahallesi 90. Sokak'taki pansiyonun önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesi sonucu ölen kişinin Özcan D. (46) olduğu ve pansiyonda konakladığı tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...