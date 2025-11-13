Antalya'da çaldı, Kayseri'de yakalandı

Çalıntı otomobille yolculuk 600 kilometre ötede polis kovalamacasıyla sona erdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan S.K., kullandığı otomobille kaçtı. Takip başladı, polis ekipleri aracı Arıçay Sokak'ta sıkıştırdı. Şüpheli şoför bu defa da araçtan inip yaya olarak kaçtı. Ekiplerin kısa süreli kovalamaca sonucu yakaladığı S.K., gözaltına alındı.

Trafik ekipleri S.K.'nin ehliyetsiz olduğunu ve otomobilin de Antalya'nın Kepez ilçesinden çalıntı olduğu belirledi.

S.K.'ye ‘ehliyetsiz araç kullanma' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Hırsızlık olayıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.