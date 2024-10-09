Antalya'da cama çıkan genç, ekiplere üç saat ecel teri döktürdü

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki bir genç, annesiyle tartıştıktan sonra ikametin camına çıktı.

Olay, Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 563 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi.

Annesi ve apartman sakinlerinin çabalarına rağmen ikametin camından inmedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Verilen adrese gelen ekipler tedbir amaçlı şişme yatak açtı.

Polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi.

Genç, zaman zaman görevlilerle sohbet ederken, kimi zamanda çevrede kendisini izleyenlere öfkelenerek sözlü atışmalara girdi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik ikna çabasının ardından 29 yaşındaki genç, bulunduğu yerden indirilerek polis merkezine götürüldü.