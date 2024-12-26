Antalya’da çek çetesine operasyon

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



KAYIP ÇEKLERİ ELE GEÇİRİP PİYASAYA SÜRDÜLER



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer ilçesinde firmalara ait kayıp ya da çalıntı ihbarı bulunan çeklerin ele geçirilerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutulandı.