Antalya'da ceza infaz kurumuna ait servis aracı devrildi: 16 yaralı

Altınkale Mahallesi’nde infaz koruma memurlarını taşıyan Mustafa Oğuz yönetimindeki otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



İSTANBUL'DA DA CEZAEVİ ARAÇLARI KAZA YAPTI



İstanbul Başakşehir'de de bugün 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 9'u mahkum olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.