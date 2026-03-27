Antalya'da ceza infaz kurumuna ait servis aracı devrildi: 16 yaralı
27.03.2026 22:46
Antalya'daki kazada Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 16 personel yaralandı
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Ceza İnfaz Kurumuna ait servis midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Altınkale Mahallesi’nde infaz koruma memurlarını taşıyan Mustafa Oğuz yönetimindeki otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
İSTANBUL'DA DA CEZAEVİ ARAÇLARI KAZA YAPTI
İstanbul Başakşehir'de de bugün 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 9'u mahkum olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.