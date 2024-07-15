Antalya'da çıkan yangında seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında bazı seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Antalya'da çıkan yangında seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü

Atatürk Mahallesi 22045 Sokak'ta çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yeni dikilen zeytin bahçesi ve seralara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında zeytin ağaçları ve bazı seralar zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına destek veren çiftçilerden Süleyman Aksu, gazetecilere, aynı bölgede üç gün önce de yangın çıktığını söyledi.

Recep Yüksel ise yangında seralarında maddi zarar oluştuğunu dile getirdi.

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