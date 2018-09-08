Antalya'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin otoparkında Hakan Çopuroğlu (39) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen 4 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeğiyle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından yaralanan Çopuroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'da cinayet
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Antalya'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.