Antalya'da korkunç cinayet: Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'dan korkunç bir cinayet haberi geldi.



Temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah G., Mehmet Özkaynak'ın kullandığı Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktı.

Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirten Nurullah G. araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler gelmesi üzerine geri geldiğinde kamyon içerisinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.'nin boğuştuğunu, Özkaynak'ın kamyonun koltuğunda yattığını, Gökhan M.'nin olay yerinden kaçtığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak'ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Özkaynak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CİNAYETTEN KISA SÜRE ÖNCE BİRLİKTE VİDEO ÇEKMİŞLER

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah G. ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

