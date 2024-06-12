Antalya’da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 3 milyon 550 bin şişe kaçak içkiye el konuldu

Antalya’da Cumhuriyet tarihinin en büyük miktarlı kaçak içki operasyonu yapıldı. Muratpaşa ilçesinde iki depoya yapılan baskınlarda, 3 milyon 550 bin kaçak alkollü içki ele geçirildi. İçkilerin, turizm sezonunun açılışıyla birlikte otellere satılmak üzere depolandığı öğrenildi. Operasyonla 60 milyon liralık vergi kaybı önlenirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 3 milyon 550 bin şişe kaçak içkiye el konuldu

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’nın Muratpaşa ilçesinde kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun açılışıyla birlikte otellere satılmak üzere yüklü miktarda kaçak alkolün Muratpaşa ilçesinde depolandığı bilgisinin edinilmesi üzerine 2 depoda arama yaptı.

Antalya’da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 3 milyon 550 bin şişe kaçak içkiye el konuldu - 1

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Aramalarda 3 milyon 550 bin kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Bu miktarın Cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu ve önlenen vergi kaybının yaklaşık 60 milyon lira olduğu bilgisi paylaşıldı.

Operasyonla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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