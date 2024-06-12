Antalya’da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 3 milyon 550 bin şişe kaçak içkiye el konuldu

Antalya ’nın Muratpaşa ilçesinde kaçak içki operasyonu düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun açılışıyla birlikte otellere satılmak üzere yüklü miktarda kaçak alkolün Muratpaşa ilçesinde depolandığı bilgisinin edinilmesi üzerine 2 depoda arama yaptı.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU



Aramalarda 3 milyon 550 bin kaçak alkollü içki ele geçirildi.



Bu miktarın Cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu ve önlenen vergi kaybının yaklaşık 60 milyon lira olduğu bilgisi paylaşıldı.



Operasyonla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.