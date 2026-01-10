Antalya'da dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
10.01.2026 10:44
Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi 24 kişi kurtarıldı.
Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyeleri, Antalya'nın Elmalı ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki dağlık bölgeye kampa gitti.
Dağda etkili olan fırtına nedeniyle çadırları zarar gören grup üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 8 kişilik AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, karla kaplı bölgeye ulaşarak mahsur kalan 24 kişiyi bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye ulaştırdı.