Antalya'da dağda mahsur kalan jeoloji mühendisleri kurtarıldı

Antalya 'nın Akseki ilçesinde, jeoloji mühendisleri Cihan Yalçın ve Murat Cömert, bölgedeki jeolojik yapıyı incelemek amacıyla dün Kuyucak Mahallesi sınırlarındaki 2 bin 200 metre rakımlı Saksağan Dağı'na çıktı.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaklaşık 5 saat süren yürüyüşün ardından iki mühendise ulaştı. Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterle bu sabah mahsur kaldıkları yerden alınan Yalçın ve Cömert, Akseki Komando Jandarma Tabur Komutanlığı'na ulaştırıldı.



Mühendisler, kontrollerinin yapılması için Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.