Antalya'da damdaki ceset 10 gün sonra bulundu

Antalya’da 5 katlı apartmanın damında, 10 gün önce öldüğü değerlendirilen bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Antalya'da damdaki ceset 10 gün sonra bulundu

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 165 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın damında ceset bulundu. Bina sakinlerinden bir vatandaş çıktığı damda hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üst kısmı çıplak, şortlu şekilde bulunan şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimliğini belirleyici herhangi bir belge çıkmadı.

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