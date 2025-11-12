Antalya'da dehşet: Polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
12.11.2025 18:15
IHA
Antalya'da bir polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.
Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş açtı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekiplerin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.