Antalya'da dehşet: Polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü

12.11.2025 18:15

IHA

Antalya'da bir polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

 

Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş açtı.

 

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Sağlık ekipleri, kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

Ekiplerin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.