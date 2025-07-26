Antalya'da deniz bile sıcak!



ÖĞLE SAATLERİNDE SAHİLLER BOŞALDI

Ancak güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde sahillerdeki yoğunluğun azaldığı görüldü.

Kimileri ise sıcak havada sahilde spor yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca yaptığı uyarıda, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.