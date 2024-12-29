Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin Engin Acar (54) olduğu belirlendi.

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Sahil Güvenlik ekipleri, falezlerden aracı ile birlikte düşen sürücü Engin Ş.'yi arama çalışmaları esnasında kıyıya 80 metre açıklıkta bir kişinin cansız bedenine rastladı.

Deniz polisi tarafından yat limanına çıkarılan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda, yaşamını yitiren kişinin Engin Acar olduğunu tespit etti.

Acar'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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