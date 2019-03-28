Alınan bilgiye göre, teknesiyle seyir halindeki balıkçı, Atatürk Parkı açıklarında denizde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, falezlerden düşerek öldüğü tahmin edilen Suzan H'nin cansız bedenini (26) botla Antalya Yat Limanı'ndaki polis noktasına getirdi.
Anne ve babasını bir süre önce kaybettiği belirtilen Suzan H'nin cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tip Kurumuna gönderildi.
Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da falezlerden düştüğü tahmin edilen kadının cesedi denizde bulundu.
Alınan bilgiye göre, teknesiyle seyir halindeki balıkçı, Atatürk Parkı açıklarında denizde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi.