Antalya'nın Manavgat ilçesinde Evrenseki Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin plajından denize giren Elena Ruff, boğulma tehlikesi geçirdi.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hasteneye kaldırılan Ruff kurtarılamadı.
Ruff'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Antalya'da denize giren Alman turist boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman turist denizde boğuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Evrenseki Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin plajından denize giren Elena Ruff, boğulma tehlikesi geçirdi.