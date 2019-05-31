Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Bölgesi'nde tatil yapan Rus turist Mikhail Filatov (40), kaldığı otelin sahilinden denize girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Filatov, su sporları merkezi çalışanları tarafından denizde hareketsiz halde bulundu.
Haber verilen 112 acil servis ekibi, kıyıya çıkarılan turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mikhail Filatov'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist denizde boğuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Bölgesi'nde tatil yapan Rus turist Mikhail Filatov (40), kaldığı otelin sahilinden denize girdi.