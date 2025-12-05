Antalya'da denize sürüklenen karavandaki turistler kurtarıldı
05.12.2025 17:41
Son Güncelleme: 05.12.2025 17:52
DHA
Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli sağanak sırasında iki karavan denize sürüklendi. Karavanlardan birinde mahsur kalan Rus turistler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Meteoroloji tarafından “sarı kod”la uyarılan Antalya'da beklenen yağış, öğle saatlerinde başladı. Sağanak, kent merkezi ile Kemer, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kemer’de öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak sonucu Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu Çamyuva sahilindeki 2 karavan denize sürüklendi.
Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait bir kepçe yardımıyla 2 karavanı kıyıya çıkardı.
Karavanın birinde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı. Diğer karavanda ise kimse olmadığı görüldü.
Denize sürüklenen ikinci karavanın boş olduğu anlaşıldı.
DEV TABELA DEVRİLDİ
Kentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir otobüs durağının hemen yanında yer alan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dev tabela yerinden sökülerek, devrildi. Tabela, daha sonra gelen bir vinç tarafından bulunduğu yerden kaldırılıp götürüldü.
Tabelanın devrilmesi sonucu trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.
Yetkililer, salı günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.