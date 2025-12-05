Antalya'da denize sürüklenen karavandaki turistler kurtarıldı

Meteoroloji tarafından “sarı kod”la uyarılan Antalya'da beklenen yağış, öğle saatlerinde başladı. Sağanak, kent merkezi ile Kemer, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.



Kemer’de öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak sonucu Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu Çamyuva sahilindeki 2 karavan denize sürüklendi.



Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait bir kepçe yardımıyla 2 karavanı kıyıya çıkardı.



Karavanın birinde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı. Diğer karavanda ise kimse olmadığı görüldü.