Antalya'da denizin dibinden şezlong çıktı

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde kıyı ve dip temizliği yapıldı. Dalgıçlar su altından plastik, cam ve pet şişeler çıkardı.

Antalya'da denizin dibinden şezlong çıktı

'da bu sabah kıyı ve dip temizliği yapıldı.

Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plajı önünde dalgıçlar su altından plastik, cam ve pet şişeler ile metal parçalar çıkardı. Bu sırada gönüllüler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Denizden çıkarılan ve sahilden toplanan atıklar, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından alınarak çöp depolama tesisine götürüldü.

Etkinliğe katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, gazetecilere, etkinliğin dünyada 100'ün üzerindeki ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...