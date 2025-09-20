Antalya'da denizin dibinden şezlong çıktı

Antalya'da bu sabah kıyı ve dip temizliği yapıldı.

Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plajı önünde dalgıçlar su altından plastik, cam ve pet şişeler ile metal parçalar çıkardı. Bu sırada gönüllüler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Denizden çıkarılan ve sahilden toplanan atıklar, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından alınarak çöp depolama tesisine götürüldü.

Etkinliğe katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, gazetecilere, etkinliğin dünyada 100'ün üzerindeki ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.