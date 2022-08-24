Antalya'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Birçok farklı şehirde oturan vatandaşlar yer yer hissettikleri sarsıntıların deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün deprem oldu mu? İşte güncel son depremler listesi



DEPREM Mİ OLDU?



24 Ağustos tarihli son depremler listesine göre bugün Antalya'nın Kaş ilçesinin 40 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

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