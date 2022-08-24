Antalya'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte, meydana gelen son depremler listesi paylaşılıyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? İşte 24 Ağustos AFAD güncel son depremler listesi.

Haberler - ntv.com.tr 24.08.2022 - 09:23

Antalya'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Birçok farklı şehirde oturan vatandaşlar yer yer hissettikleri sarsıntıların deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün deprem oldu mu? İşte güncel son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU?

24 Ağustos tarihli son depremler listesine göre bugün 'nın Kaş ilçesinin 40 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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