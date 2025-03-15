Antalya'da dilenci operasyonu: Üzerlerinden 19 bin lira çıktı

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla ilçede dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.



Son 3 günde yapılan denetimlerde 17 dilenci yakalandı, üzerlerinden çıkan 19 bin liraya da el konuldu.



Zabıta Müdürü Eşref Şimşek, özellikle ramazan ayında dini duyguları istismar eden dilencilerin sayısının arttığına dikkati çekti.



Bununla ilgili etkin mücadele yürüttüklerini anlatan Şimşek, dilenciliğin sadece yoksullukla ilgili bir sorun olmadığını, bazı kişilerin bunu profesyonel meslek haline getirdiğini kaydetti.



Organize şekilde dilencilik yapan kişilerin insanların merhamet duygularını istismar ederek maddi kazanç sağlamaya çalıştığını vurgulayan Şimşek, dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandığını bildirdi.