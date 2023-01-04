Antalya'da, Diplomasi Forumu Vakfı kuruluyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanun Teklifi kabul edildi.



TBMM Genel Kurulu'nda, kabul edilen kanun teklifi ile Antalya Diplomasi Forumu'nu düzenleyecek ve merkezi Antalya'da olacak vakfın kuruluşuna, faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Türkiye'yi, diplomasi ve dış ilişkiler yönüyle tanıtacak, Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğunu, iş birliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunacak.



Antalya Diplomasi Forumu Vakfının gerçekleştireceği faaliyetler arasında; diplomasi alanında Türkiye'nin bölgesel ve küresel değerlerine katkıda bulunmak için düzenli olarak tekrarlanacak forum ile yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzer etkinlikler düzenleme, Türkiye'nin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanındaki katkılarını artırmak için yurt içi ve dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek, tüzel kişilerle ortak projeler yürütmek, medyada süreli veya süresiz yayınlar yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetler yer alıyor.



VAKIF YÖNETİMİ



Kabul edilen kanunla; vakfın karar organı olacak mütevelli heyetinde 11 kişi yer alacak. Daimi üye sayısı 6 olup bunlar mevcut veya eski Dışişleri Bakanları ile muvazzaf veya emekli büyükelçiler veya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyeleri veya TOBB Yönetim Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Daimi üyeler dışında, YÖK'ün uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında çalışan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçeceği 2 kişi ile uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek veya düşünce kuruluşlarının görevlileri arasından mütevelli heyet başkanının seçeceği 3 kişi, 5 yıl süreyle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek. Cumhurbaşkanı, mütevelli heyet başkanını daimi üyeler arasından seçecek. Vakfın denetleme kurulu ise mütevelli heyet tarafından 5 yıl süreyle görevlendirilecek 5 üyeden meydana gelecek. Kurulun oluşumunda Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilecek.



Vakıf, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak. Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz üzerinde vakıf lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.