Antalya'da diş enfeksiyonu öldürdü: 'Seyyar dişçi' tutuklandı

Antalya'da bir kişinin diş ameliyatı sonrası gelişen enfeksiyon sonucu ölümüyle ilgili soruşturmada hastanın apseli dişlerini çekip ölümüne neden olduğu iddia edilen sahte dişçi tutuklandı.



Halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle 25 Kasım günü hastaneye kaldırından 39 yaşındaki Durmuş Ay, 15 gün önce 6 dişini çektirdiği ortaya çıktı. Yapılan müdahale sonucu, Ay'in, diş apsesinin yayılması neticesi şoka girdiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası adam kurtarılamadı.



Eşi; dişi "seyyar dişçi" olarak bilinen Hüseyin Arslan'a çektirdiklerini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Bunun üzerine arslan gözaltına alındı. İfadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.