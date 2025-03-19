Antalya’da doktora saldırı: Sağlık çalışanları iş bıraktı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ



Operatör doktor Ali Volkan Kaya’ya yönelik saldırıya tepki gösteren Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi ve doktorlar, bugün basın açıklaması yapıp bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.



Başhekim Uzman Doktor Mehmet Deniz, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Başhekimlik ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanımızın yanındayız. Failin cezalandırılması ve bu tür olayların tekrarlanmaması için bizzat olayın hukuki olarak takipçisi olacağız.” dedi.



Deniz şöyle devam etti:



“Hiçbir sebep, hiçbir alanda şiddetin gerekçesi olamaz. Hele hele gecesini gündüzüne katarak, ailesinden, özel hayatından ödün vererek; tek amacı hastaların acısını dindirmek, derdine deva olmak, canına can katmak olan kutsal meslek sahiplerine hiçbir sebep, şiddetin gerekçesi olmamalı.”



Hak arama yönteminin asla şiddet olamayacağını vurgulayan Deniz, “Hastanelerde hak arama yöntemleri; hasta hakları birimi, SABİM ve CİMER başvurularıdır. Buralarda en kısa sürede çok etkili ve hızlı sonuç alınmaktadır.” diye konuştu.