Antalya'da dolandırıcılık. 3,5 milyon TL'lik vurgun yaptı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Mdürülüğü'ne başvuran L.O., kendisini Mit görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, kendisinin çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerini çaldığını söyledi. Şüphelinin kendisini “İstihbarat müdürü" olarak tanıttığı ve bunun ardından vatandaşlara yönlendirmede bulunduğunu aktaran L.O., baskı altında kalarak yaklaşık 3 milyon 500 bin TL nakit para ve ziynet eşyalarını elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı. Açık kimlikleri tespit edilen S.T., U.A.T. ve A.A.'nın olay sonrası Giresun'a gittikleri belirlendi. Olayla ilişkili şüpheliler, 2 il emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 10 adet ata lira, 104 bin lira nakit para, pırlanta yüzük ve altın takılar, 25 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.