Antalya'da dolandırıcılık iddiasına dört tutuklama

Antalya'da telefonda dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan dört şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Antalya'da dolandırıcılık iddiasına dört tutuklama

Antalya'da telefonda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendilerini "polis, savcı ve MİT görevlisi" olarak tanıttıkları kişiden 1 milyon 756 bin lira ziynet eşyası ve para alan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen B.Ç, M.Ş.T, R.T. ve A.Y. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...