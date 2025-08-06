Antalya'da dört katlı binada yangın: Üç kişi hastanelik oldu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, dört katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.
Adrese gelen ekipler apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti.
ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın, apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Dumandan etkilenen üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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