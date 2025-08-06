Antalya'da dört katlı binada yangın: Üç kişi hastanelik oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.



Adrese gelen ekipler apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti.

ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Yangın, apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

