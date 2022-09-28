Antalya'da dövülüp yola bırakılan gencin üzerinden taksi geçti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dövüldükten sonra yola bırakılan yaralı gencin üzerinden bir de taksi geçti.

Kaza, 03.10 sıralarında Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat dövülen 30 yaşındaki Çağrı Aktaş bulunduğu yere yığılıp kaldı.

Saldırganların genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ



İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'SEN HİÇ MERAK ETME' TESELLİSİ



Olayı gören Ömer B, "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi.



BurayaBaşka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.



Gülseren G, üzgün görünen taksi şoförünü de, "Sen hiç merak etme, kameralardan genci darp eden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera" sözleriyle teselli etmeye çalıştı. metin girebilirsiniz.