Antalya'da drift atarken kaza yapan İngiliz turistler gazetecilere saldırdı

İngiltere vatandaşı olan Pedro Muguel Ferreira Macedo'nun kullandığı ATV drift yaptığı sırada devrildi.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları 3 ATV ile Manavgat Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisine gelen 5 İngiliz, açık otoparkta kum tepesine çıkarak hız yapmaya ve drift atmaya başladı.

GAZETECİLERE SALDIRDI



Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edilirken kaza yapan ATV sürücüsü Macedo ve diğer ATV'yi kullanan İngiliz kadın, olay yerinde görüntü alan basın mensubuna sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında muhabirin kamerası yere düşerken araya giren vatandaşlar İngilizleri uzaklaştırdı.