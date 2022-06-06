Antalya'da düğün kameramanına dava: Bir tuş bizi mahvetti

Antalya’da 11 ay önce dünya evine giren genç çift, kameranın kayıt tuşuna basılmaması nedeniyle düğün videolarının olmadığını öğrenince adeta tüm hayalleri yıkıldı.



Gizem-Uğur Tolaman çifti 12 Eylül 2020’de hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirmeye karar verdi. Genç çiftin düğünü pandemi dolayısı ile iptal edilerek yapılamadı.

Bunun üzerine çift aynı organizasyon şirketi ile tekrar anlaşarak Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kır düğün salonunda 16 Temmuz 2021’de dünya evine girdi.

Gelin ve damadın 3 aylık dans ve oyun eğitimlerinin ardından görkemli bir şekilde yapılan düğün, sonrasında yaşanılanlar ile adeta hayal kırıklığı yaşattı.



Organizasyondan düğün görüntülerini isteyen çift, görüntülerinin olmadığını öğrenince dünyaları başına yıkıldı.

Ellerinde düğünden kamera ile çekilen hiçbir görüntü bulunmayan çift, şimdi ise kendilerini arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından topladıkları görüntüler ile mutlu hissetmeye çalışıyorlar.

Bunun üzerine çift Antalya Tüketici Mahkemesine mağdur edildiklerini belirterek 50 bin TL maddi manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme heyeti çiftin mağduriyetini haklı bulunarak 50 bin TL ödemesine karar verildi.



''HİÇ KAYIT YAPILMAMIŞ''



Düğünde video çekilen kamerayı kendisinin de incelemeye götürdüğünü kaydeden Uğur Tolaman, “Kamera ile hiç kayıt yapılmamış. Bizi kandırmaya çalıştılar. Aylarca uğraştık düğünümüz için emek verdik. Ama bir kayıt tuşuna kurban gittik” ifadelerini kullandı.