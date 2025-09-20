Antalya'da durakta ölüm! Hareketsiz duruyordu, yaşamını yitirdiği belirlendi
Antalya'da bir kişi otobüs durağında ölü bulundu. Böbrek hastası olduğu öğrenilen adamın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi otobüs durağında ölü bulundu.
Side Mahallesi Side kavşağındaki otobüs durağında sandalyede hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede, Önder Tekin (42) olduğu anlaşılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Böbrek hastası olduğu öğrenilen Tekin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
